Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал продление Евросоюзом антироссийских санкций позором Европы и проявлением тоталитарного мышления. Об этом глава Крыма сообщили Крыминформу, - передает Керчь.ФМ

«Ожидаемое решение. Западные лидеры уже третий год пытаются наказать народы Крыма за их свободный выбор. Это позор Европы и проявление тоталитарного мышления, глупая и аморальная политика. Она вредит всем и, в конечном счете, ведет к хаосу в международных отношениях, – считает Аксёнов. – Если говорить о реальных экономических последствиях санкций для нашего полуострова, то они ничтожны. Серьезных иностранных инвестиций в Крыму не было и в период украинской аннексии. Поэтому ограничения, введенные после присоединения с Россией, мало что меняют».

По словам главы Крыма, дело не только в экономике.

«Для нас принципиально важно донести правду о Крыме до общественности западных стран. Нам скрывать нечего. Мы осознаем как свою историческую правоту, так и абсолютную юридическую безупречность решения о присоединении с Россией, принятого на мартовском референдуме 2014 года. В этом наша сила и в этом слабость врагов Крыма, чья пропаганда основана на лжи. Нельзя обманывать всех и всегда», – добавил Аксёнов.

Он напомнил, что за прошедшие три года в Крыму побывали десятки зарубежных делегаций из десятков стран, сотни политиков, бизнесменов и журналистов.

«Этот процесс будет набирать обороты. Одновременно будут расти потери европейского бизнеса от антироссийских санкций. А значит, будет расти давление общества на власть. Дальновидные зарубежные инвесторы уже сегодня готовят почву для инвестиций, хотя и предпочитают пока не афишировать свои намерения и действия», – заключил Аксёнов и пригласил европейцев в российский Крым.

Напомним, что крупные операторы связи РФ в Крым не заходят из-за боязни санкций. Банк ВТБ в Крыму работать также не может из-за санкций. США ввели санкции против генподрядчика строительства Керченского моста и завода «Залив»