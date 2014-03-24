Министерство топлива и энергетики Крыма организует контроль за качеством топлива на АЗС полуострова, заявил журналистам РИА Крым глава Республики Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ

«Контроль (качества топлива на АЗС) будет проводиться в обязательном порядке, коллеги (из министерства топлива и энергетики Крыма — ред.) завтра доложат», — сказал Аксенов.

Он добавил, что разрабатываемая инвестиционная программа ГУП «Черноморнефтегаз» должна оптимизировать расходы предприятия с целью закупки необходимого оборудования, в том числе для создания лаборатории тестирования качества топлива на нефтебазе в Феодосии. Ближайшая к Крыму современная лаборатория для проверки качества топлива находится в Краснодарском крае.

Напомним, мужчина из Крыма пытался незаконно вывезти бензин