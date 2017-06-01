В Керчи, 4 июля в 13.50 пройдут публичные слушания по вопросам изменения вида земельных участков «СТ «Портовик-1» и с/т «Войковец». Как пишет пресс-служба администрации Керчи, предлагается изменить с вида разрешённого использования – ведение садоводства на вид разрешённого использования земельного участка – ведение дачного хозяйства, - передает Керчь.ФМ.

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

Письменные предложения по данным вопросам можно вносить до 03.07.2017 года (включительно) до 17:00 в Рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 303, тел. 2-20-04. Телефон для справок 2-20-04.

Дата окончания приема предложений к слушаниям — 03 июля 2017 года

Фото: пресс-служба