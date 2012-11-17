В Керчи, 25 июня в 12.00, на городском пляже около горки пройдут водные бои «Захват знамени». Об этом Российский союз молодежи сообщил в соцсети, - передает Керчь.ФМ

Мероприятие пройдет в канун дня молодежи и в рамках фестиваля Боспорские врата. К участию приглашаются все желающие. А после битвы пройдет фестиваль красок.

«Цель «мокрых войн» - «замочить» как можно больше соперников, как можно дольше при этом оставаясь сухим. Использовать при этом разрешается любое «оружие» - от водных пистолетов до пластиковых бутылок и ведер», - рассказали организаторы.

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