В Керчи полиция задержала 39-летнего местного жителя, который подозревается в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

По версии следствия, в темное время суток, подозреваемый, убедившись в отсутствии владельца квартиры, расположенной на первом этаже, повредил окно и проник в квартиру. Мужчина похитил электротехнику, бытовые принадлежности и продукты питания.

В совершении преступления подозреваемый сознался, написал явку с повинной.

Все похищенное имущество изъято у задержанного по месту жительства.

Следственный отдел отдела полиции №2 УМВД России по г.Керчи возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Подозреваемый в совершении преступления находится под стражей.

Напомним, в Керчи мужчина по ливневке пытался влезть в чужую квартиру

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