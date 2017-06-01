Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик предложил ГИБДД провести эксперимент в Крыму и разрешить водителям пересекать сплошную линию на дорогах для объезда препятствий в связи с их изношенностью. Об этом он сообщил Крыминформу, - передает Керчь.ФМ.

«Объективно – дороги Крыма и Севастополя имеют ряд особенностей. Во-первых, они изношены в большей степени, чем дороги материковой части России. Во-вторых, в Крыму и Севастополе подавляющее большинство узких двухполосных дорог. Много дорог, идущих вдоль обрывов и в горах. Кстати, из Севастополя есть всего два выезда. Блокирование любого из них приводит к коллапсу, особенно в курортный сезон. Для полуострова принятие подобного решения достаточно актуально», – сообщил депутат.

По мнению Белика, если на полосе движения присутствует непреодолимое препятствие (ДТП, яма или, например, поваленное дерево), водителям должно быть разрешено пересечение сплошной линии на дороге без взимания штрафа со стороны сотрудников ГИБДД.

«Не прописаны случаи, при которых пересечение сплошной допускается без санкций со стороны ГИБДД. Предлагаемый эксперимент как раз призван решить эту проблему и устранить разрыв между законодательством и реальной жизнью», – рассказал он.

С этой инициативой он обратился к начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову, а в случае успеха эксперимента Белик внесет законопроект в Госдуму, чтобы эта практика распространилась на всю Россию. ГИБДД пока не отреагировала на его инициативу.

Выбор Крыма в качестве площадки для эксперимента парламентарий также обосновывает тем, что он – депутат Госдумы от Севастополя.

«Безусловно, эту проблему я обсуждал со своими избирателями и хотел бы, чтобы севастопольцы стали первопроходцами для всей страны в решении этой проблемы», – сообщил он.

На данный момент пересечение сплошной линии на дороге наказывается штрафом в размере до 1,5 тыс рублей или даже лишением водительских прав.

Напомним, в Керчи на выезде со дворов образовалась 15-сантиметровая яма