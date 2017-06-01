Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик предложил ГИБДД провести эксперимент в Крыму и разрешить водителям пересекать сплошную линию на дорогах для объезда препятствий в связи с их изношенностью. Об этом он сообщил Крыминформу, - передает Керчь.ФМ.
По мнению Белика, если на полосе движения присутствует непреодолимое препятствие (ДТП, яма или, например, поваленное дерево), водителям должно быть разрешено пересечение сплошной линии на дороге без взимания штрафа со стороны сотрудников ГИБДД.
С этой инициативой он обратился к начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову, а в случае успеха эксперимента Белик внесет законопроект в Госдуму, чтобы эта практика распространилась на всю Россию. ГИБДД пока не отреагировала на его инициативу.
Выбор Крыма в качестве площадки для эксперимента парламентарий также обосновывает тем, что он – депутат Госдумы от Севастополя.
На данный момент пересечение сплошной линии на дороге наказывается штрафом в размере до 1,5 тыс рублей или даже лишением водительских прав.
Напомним, в Керчи на выезде со дворов образовалась 15-сантиметровая яма