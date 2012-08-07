Крым впервые зафиксировал 100-бальный результат при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике. Об этом Крыминформу сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова, - передает Керчь.ФМ.

«Профильная математика была очень сложной. Это признали и выпускники, и преподаватели. По тем результатам, которые мы знаем, у нас есть пока один стобалльник. Впервые по информатике. Это выпускник школы №5 в Феодосии», – рассказала министр.

Гончарова отметила высокий уровень сдачи ЕГЭ и по математике базового уровня.

«Я искренне рада результату, потому что ЕГЭ по математике в этом году можно было выбирать и базового, и профильного уровня. Выпускники услышали нас и выбирали и тот, и другой уровень. И с базовым уровнем 70% выпускников 11-х классов справились на четыре и пять баллов. Знание базовой математики мы подняли по сравнению с прошлым годом в два раза», – подчеркнула глава минобраза.

По ее словам, официальных результатов ЕГЭ по многим предметам еще нет, но, по данным министерства, крымские выпускники на порядок улучшили оценки по всем предметам.

Напомним, в Крыму увеличилось число желающих сдать ЕГЭ. Крымчане со следующего года не смогут выбирать между ЕГЭ и экзаменом. В этом году ЕГЭ сдадут 6079 крымчан.