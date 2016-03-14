В Керчи, 16 июня, администрация города провела очередной рейд по ликвидации стихийной торговли на территории города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

В результате, рабочая группа составила 3 протокола об административных правонарушениях на граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных для этих целей местах по ст. 6.1 Закона Республики Крым от 25.06.2015 г. № 117-3РК/2015 «Об административных правонарушениях».

Материалы передали в административную комиссию для рассмотрения и принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

«На постоянной основе проводится разъяснительная работа с гражданами, реализующими свой товар в неустановленных местах, доводится информация о наличии свободных мест на рынках», - пишет пресс-служба.

Напомним, В Керчи с начала года на стихийщиков составили 24 протокола. В Керчи стихийщики с моста прячутся от сотрудников администрации.

Фото: пресс-служба