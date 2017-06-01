Министерство экологии и природных ресурсов Крыма призвало срочно принять меры по снижению на полуострове популяции диких кабанов из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС), которую они разносят. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе минприроды со ссылкой на замминистра Сергея Компанийцева, - передает Керчь.ФМ.

«Необходимо безотлагательно активизировать принятие мер по снижению численности популяции дикого кабана в ходе любительской спортивной охоты. Африканская чума свиней – опасное заболевание, которое может нанести вред не только окружающей среде, но и экономике», – отметил замминистра.

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