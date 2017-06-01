В Керчи, на заводе «Залив» открыли электромонтажный цех. По информации пресс-службы завода, многие годы помещение, в котором теперь будет располагаться цех, было законсервировано, оборудование требовало ремонта или полной замены, - передает Керчь.ФМ.

В настоящее время цех готов к работе, в нем восстановлено крановое оборудование, подготовлены к эксплуатации устройства для заготовки и замеров кабельной продукции, токарно-винторезные и сверлильные станки, гильотина, начались поставки необходимых комплектующих и пр.

«Конечно, восстановление оборудования и подготовка необходимых помещений – это лишь часть мероприятий, которые мы должны были провести для того, чтобы «Залив» смог на должном уровне обеспечивать комплекс работ по электронасыщению судов, - рассказывает генеральный директор «Залива» Андрей Жердев, - самое важное еще впереди, а именно - восстановить утерянный кадровый потенциал».

По его словам, перед цехом стоят важные задачи по подготовке, монтажу, наладке и испытанию всех электрических систем и устройств на строящихся заказах, и выполнение этих работ диктует необходимость привлечения на предприятие специалистов электромонтажного профиля. Уже сегодня «Залив» готов трудоустроить до 140 человек этой специальности.

Напомним, керченский «Залив» изготовит металлоконструкции автомобильной части Крымского моста

Фото: пресс-служба