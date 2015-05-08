До конца 2017 года в Крыму планируется установить 70 многофункциональных и 568 гимнастических спортивных площадок, которые должны покрыть существующую в настоящее время потребность населения в спортплощадках. Об этом РИА Крым сообщил первый заместитель министра спорта РК Олег Голинач, - передает Керчь.ФМ

По его словам, спортплощадки установят за счет средств федерального бюджета в соответствии со стратегией, разработанной сотрудниками его ведомства и активистами Общероссийского народного фронта.

«Определены уже типы площадок… Семьдесят будет многофункциональных площадок, для игровых видов (спорта — ред.): баскетбол, волейбол, мини-футбол. И также 568 гимнастических площадок, в том числе с элементами воркаута», — рассказал первый замминистра.

В октябре 2016 года на пленарном заседании «Форума Действий. Крым» ОНФ в Ялте крымский общественник попросил главу государства Владимира Путина перераспределить 500 млн рублей из федеральной целевой программы на строительство спортивных площадок для развития массового спорта в Крыму.

Президент предложил не пересматривать ФЦП, а просто добавить Крыму денег на эти площадки. По итогам форума глава государства дал соответствующее поручение федеральным и региональным органам власти. Голинач уточнил, что из 0,5 млрд рублей, которые должны быть перечислены на полуостров к 1 июля, 400 миллионов получит Республика, 100 млн руб — Севастополь. По его словам, такая пропорция была рассчитана исходя из плотности населения регионов.

«Думаю, что потребность (населения в спортплощадках — ред.), которая еще сохраняется, будет закрыта полностью», — подчеркнул он.

Кроме того, первый замминистра спорта РК проинформировал, что до 1 сентября в Крыму установят 124 площадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО и для тренировок общей физподготовки на общую сумму 67 млн руб.

«Деньги доведены до всех муниципальных образований, идут конкурсные торги, будет определен поставщик, и в каждом муниципальном образовании все получат площадки. Охват будет максимальный. Мы понимаем: лозунг «От значка ГТО — к олимпийской медали» жил и будет жить в веках», — заключил Голинач.

Напомним, Крыму необходимо 2,63 млрд руб на строительство спортплощадок во дворах.