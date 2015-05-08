До конца 2017 года в Крыму планируется установить 70 многофункциональных и 568 гимнастических спортивных площадок, которые должны покрыть существующую в настоящее время потребность населения в спортплощадках. Об этом РИА Крым сообщил первый заместитель министра спорта РК Олег Голинач, - передает Керчь.ФМ
По его словам, спортплощадки установят за счет средств федерального бюджета в соответствии со стратегией, разработанной сотрудниками его ведомства и активистами Общероссийского народного фронта.
В октябре 2016 года на пленарном заседании «Форума Действий. Крым» ОНФ в Ялте крымский общественник попросил главу государства Владимира Путина перераспределить 500 млн рублей из федеральной целевой программы на строительство спортивных площадок для развития массового спорта в Крыму.
Президент предложил не пересматривать ФЦП, а просто добавить Крыму денег на эти площадки. По итогам форума глава государства дал соответствующее поручение федеральным и региональным органам власти. Голинач уточнил, что из 0,5 млрд рублей, которые должны быть перечислены на полуостров к 1 июля, 400 миллионов получит Республика, 100 млн руб — Севастополь. По его словам, такая пропорция была рассчитана исходя из плотности населения регионов.
Кроме того, первый замминистра спорта РК проинформировал, что до 1 сентября в Крыму установят 124 площадки для подготовки к выполнению нормативов ГТО и для тренировок общей физподготовки на общую сумму 67 млн руб.
Напомним, Крыму необходимо 2,63 млрд руб на строительство спортплощадок во дворах.
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