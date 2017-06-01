В Керчи и в Ленинском районе, 21 июня, сотрудники полиции приняли участие во всероссийской акции «Завтра была война». Об этом сообщают пресс-службы полиции, - передает Керчь.ФМ

Так, в Керчи, в парке Летчиков с зажжёнными свечами, символизирующими дни и ночи боев, поражения и победы полицейские почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, сотрудников органов внутренних дел погибших при выполнении служебного долга.

В Ленинском районе мероприятие прошло у обелиска Победы в поселке Ленино.

Напомним, керчане в День памяти и скорби возложили цветы

Фото: пресс-службы