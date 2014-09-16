Места проката катамаранов, гидроциклов и других маломерных плавсредств должны находиться за пределами пляжей. Об этом РИА Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Виталий Скляров, - передает Керчь.ФМ

Кроме того, вокруг проката должна быть 30-метровая зона безопасности, а всю технику необходимо зарегистрировать в ГИМС.

«Все места проката устанавливаются органами местного самоуправления. Прокатные участки не должны быть на пляжах, в районе проката выставляются специальные зоны безопасности — 30 метров. Без регистрационных документов они не имеют права работать», — уточнил он.

В настоящий момент в Крыму, по его данным, зарегистрировано более трех тысяч плавсредств. Виталий Скляров также отметил, что работа прокатов на сегодняшний день находится под особым контролем правоохранителей и налоговой инспекции.

«Все, что связано сейчас с прокатом, правоохранительными органами, налоговой инспекцией взято на особой контроль, потому что это самая большая опасность для отдыхающих. Мы жестко будем контролировать. В этом году мы дополнительно получили плавсредства, постоянно будем патрулировать, реагировать, особенно на звонки и жалобы», — сообщил он.