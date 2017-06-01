В Крыму увеличилось количество выпускников, которые выбрали в качестве государственной итоговой аттестации единый госэкзамен (ЕГЭ). Об этом РИА Крым сообщила замдиректора ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования» Элина Бодня, - передает Керчь.ФМ.

По ее данным, в этом году ЕГЭ отдали предпочтение 60% учащихся — это больше 6 тыс школьников.

«Если в прошлом году у нас было распределение 40% на 60%, то есть 40% участников выбирали ЕГЭ, а 60% — государственный выпускной, то в этом году прямо противоположная картина: у нас уже порядка 60%, то есть, больше 6 тыс участников выбрали ЕГЭ», — уточнила Бодня.

Большинство крымчан, помимо русского языка и математики, которые были обязательными предметами для сдачи ЕГЭ, выбрали обществознание, биологию и историю. Самыми непопулярными предметами среди крымских выпускников, отметила Эллина Бодня, оказались химия и география.

«Самым популярным предметом у нас является обществознание. Потом идут биология, история, немного меньше — физика, информатика. География и химия- это не сильно популярные предметы в нашем регионе», — уточнила она.

В Центре оценки и мониторинга качества образования подчеркнули, что в этом году сдача ЕГЭ в Крыму прошла в штатном режиме, без нестандартных ситуаций.

«Техника сработала достаточно хорошо, персонал сработал. Никаких нестандартных ситуаций, связанных с технологическими процессами, в этом году не было», — подчеркнула Бодня. Она отметила, что по предварительным результатам, которые утвердила государственная экзаменационная комиссия, крымчане сдают экзамены достаточно успешно. Речь идет об итогах обязательного экзамена по математике.

«По математике уже результаты появились. Базовую математику детки сдали достаточно хорошо, профильно, это средние показатели. По русскому языку результатов экзаменов пока нет, они будут к 23 июня», — сообщила она.

Окончательные результаты государственной итоговой аттестации, по ее словам, проанализируют и используют в дальнейшем для корректировки образовательных программ в школах Республики и для работы с педагогами.

Напомним, в Крыму выпускник впервые сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов