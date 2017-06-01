В Крыму увеличилось количество выпускников, которые выбрали в качестве государственной итоговой аттестации единый госэкзамен (ЕГЭ). Об этом РИА Крым сообщила замдиректора ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования» Элина Бодня, - передает Керчь.ФМ.
По ее данным, в этом году ЕГЭ отдали предпочтение 60% учащихся — это больше 6 тыс школьников.
Большинство крымчан, помимо русского языка и математики, которые были обязательными предметами для сдачи ЕГЭ, выбрали обществознание, биологию и историю. Самыми непопулярными предметами среди крымских выпускников, отметила Эллина Бодня, оказались химия и география.
В Центре оценки и мониторинга качества образования подчеркнули, что в этом году сдача ЕГЭ в Крыму прошла в штатном режиме, без нестандартных ситуаций.
Она отметила, что по предварительным результатам, которые утвердила государственная экзаменационная комиссия, крымчане сдают экзамены достаточно успешно. Речь идет об итогах обязательного экзамена по математике.
Окончательные результаты государственной итоговой аттестации, по ее словам, проанализируют и используют в дальнейшем для корректировки образовательных программ в школах Республики и для работы с педагогами.
Напомним, в Крыму выпускник впервые сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов