На Керченской паромной переправе, 9 июня, начата постоянная эксплуатация нового автомобильно-пассажирского парома ледового класса «Нина Малкова». Его построил керченский завод «Фрегат».

Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

Судно используется на линии «порт Кавказ» (причал № 7) - «Керченский морской торговый порт» для перевозки транспорта до 7,5 тонн в целях сокращения времени ожидания для малотоннажных транспортных средств и уменьшения нагрузки на пассажирскую линию ввиду наступления летнего туристического сезона.

Длина т/х «Нина Малкова» составляет около 40 метров, ширина — около 10 метров, вместимость парома - 10 единиц малотоннажного транспорта, 62 пассажира.

«Несмотря на малые размеры, судно оборудовано двумя аппарелями, обеспечивающими сквозной проезд автотранспорта для осуществления оперативной погрузки и выгрузки», - отмечает ведомство.

Также в ближайшее время на линию порт «Кавказ» - «Керченский морской торговый порт» для перевозки малотоннажных транспортных средств ожидается запуск находившегося на ремонте автомобильного парома «Керченский-2», вместимостью 17 единиц малотоннажного транспорта и 60 пассажиров.

Напомним, на грузовой линии он начал работать еще в марте