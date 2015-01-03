В связи с реконструкцией подстанции «Керченская» Феодосийскими электрическими сетями в ночь будет отключена линия 110 кВТ Керчи «Эмаль левая» и «Эмаль правая». Об этом редакции Керчь.ФМ сообщили в Керченском РЭС.

Так, с с 6 часов утра 1 июля до 01:00 2 июля возможны перебои с энергоснабжением северо-восточной части города от железнодорожного вокзала до Маяка.

С 00:00 до 01:00 2 июля выводится в ремонт МВ 110 кВ «Эмаль левая» на ПС «Керченская»: будет произведено полное погашение потребителей подстанций «Керченская», «Стекло», «Центральная», «Вторчермет», «Целимберная».