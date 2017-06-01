В Керчи, 20 июня, сотрудники Федеральной противопожарной службы по Республике Крым провели пожарно-тактические учения на базе детского - юношеского культурно - оздоровительного центра.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

По легенде учений в результате короткого замыкания электропроводки в помещении актового зала возникло загорание. В результате этого пожар распространился на значительную площадь, а все помещения первого в сильном задымлении. До приезда пожарных подразделений персонал учреждения провел экстренную эвакуацию детей, однако имеется информация о том, что на 1 этаже мужчина, спасаясь от огня и дыма оказался «отрезанным» от путей эвакуации.

К месту условного пожара оперативно прибыли подразделения 3 пожарно-спасательного отряда и приступили к спасательной операции по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Крымские пожарные в составе звена газодымозащитной службы также провели разведку места возгорания, в результате которой обнаружили одного условного пострадавшего. Для того, чтобы эвакуировать мужчину из задымленного помещения кухни, спасатели применили кислородную маску.

Всего в учениях приняло участие 19 человек личного состава Федеральной противопожарной службы МЧС России по Республике Крым и 4 единицы специализированной техники.