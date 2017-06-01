В крепости Керчь отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России продолжает работу по разминированию территории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны.

Об это сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

По состоянию на сегодняшний день, специалисты-пиротехники обследовали 0,65 Га местности, в результате чего обнаружили 40 взрывоопасных предметов. Среди них артиллерийские снаряды и другие боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В состав группы, работающей в Крепости Керчь, входят 30 человек. Это пиротехники, кинологи, специалисты робототехнического управления и медицинский сотрудник. Для их комфортного проживания в Крепости развернули палаточный городок, который оснащен всем необходимым для жизнеобеспечения и комфортного проживания личного состава.

Фото: пресс-служба