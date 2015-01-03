Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил министерству образования, науки и молодежи РК подготовить и провести в следующем году общекрымский выпускной вечер. Об этом Крыминформу сообщила глава республиканского минобраза Наталья Гончарова, - передает Керчь.ФМ.

«У нас есть поручение главы Крыма в следующем году организовать республиканский выпускной вечер и, я думаю, что в течение всего года мы будем к этому активно готовиться. Какая форма этого вечера будет, мы еще не знаем. Понятно, что мы не сможем собрать вместе все предполагаемые 17 тысяч выпускников 2018 года, но формат будет определен, и такая традиция, я уверена, со следующего года в Крыму появится», – подчеркнула Гончарова.

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