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В Крыму убивают диких кабанов, чтобы избежать африканской чумы

В Крыму в Белогорском районе начали принимать меры по сокращению поголовья диких кабанов. Об этом Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели, которые прислали фотографии убитых животных. На официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Крыма сообщили, что снижение численности популяции дикого кабана в ходе любительской спортивной охоты необходимы, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней в природной среде.

Служба новостей Керчь.ФМ

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