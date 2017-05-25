В Крыму в Белогорском районе начали принимать меры по сокращению поголовья диких кабанов. Об этом Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели, которые прислали фотографии убитых животных.
На официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Крыма сообщили, что снижение численности популяции дикого кабана в ходе любительской спортивной охоты необходимы, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней в природной среде.
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