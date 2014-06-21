Депутаты от КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, предусматривающий внесение в список нерабочих праздничных дней 18 марта – День присоединения Крыма к России. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«18 марта – это День присоединения Крыма к России, праздник для всего нашего народа, заслуживающий быть нерабочим днём. Тем более, что в Крыму такой праздник есть, но он не распространяется на гражданский персонал Черноморского флота», – говорится в пояснительной записке к законопроекту

Депутаты также предлагают отдыхать в годовщину Октябрьской революции (7 ноября) и отменить новогодние каникулы. Вместо новогодних каникул предлагается сделать нерабочим днём 31 декабря.

«Внесение в число нерабочих дней 31 декабря позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время», – считают авторы законопроекта.