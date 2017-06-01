В Керчи, 24 июня в Аршинцево по улице Нижне-Заморская, 14 пройдет кинологический фестиваль «Лучший друг Боспора». Об этом Керчь.ФМ рассказали организаторы мероприятия.

Принять участие могут все желающие после регистрации. Регистрация с 14:00 до 15:00, начало в 15:30.

Для участия в фестивале обязательно с собой иметь ветеринарный паспорт с отметками о прививках против бешенства и комплексных.

«В программу фестиваля включены увлекательные игры, соревнования и совместные конкурсы, которым дадут оценку квалифицированные беспристрастные судья, а в некоторых случаях и сами зрители», - рассказали организаторы.

Напомним, в Керчи прошла выставка собак