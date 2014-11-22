В редакцию Керчь.ФМ постоянная читательница прислала фотографии и сообщила, что в сквере Шевченко сквозь елку проросли два побега тополя. Керчанка просит пересадить деревья в другое место.

«Они уже достигают больше двух метров высотой. Зачем их там выращивают? Выкопайте и пересадите, где они нужнее, и деньги не надо тратить на закупку саженцев. В парках и скверах нашего города много таких ростков. Они вполне могут пригодится на трассе "Таврида". А вот в кронах деревьев им не место», - рассказала керчанка.