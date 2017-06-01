В редакцию Керчь.ФМ поступило письмо от постоянной читательницы с жалобой на состояние городских остановок. В пример наша читательница привела остановку «Хлебокомбинат».

«Вот такой ужасный вид имеет остановка «Хлебокомбинат». И это не единичный случай. Остановки по городу, как правило, все пыльные, в окурках и прочей грязи. Когда же начнут ухаживать за нашими остановками? Не набегами и авралами, а постоянно. Не знаю, в чьем ведении, но надо, чтобы над каждой остановкой в городе была надпись её названия. Это поможет ориентироваться нашим гостям и туристам».