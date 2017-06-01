Керченское отделение партии ЕР исключила депутата Круглова из своих членов. Причиной исключения стало нарушение уставных требований, по которым Круглов должен был отказаться от выдвижения иными депутатами на пост председателя горсовета, - передает Керчь.ФМ.

Редакция взяла комментарии у депутата по поводу его исключения и дальнейших действий.

Корр: Андрей Валерьевич, реальная причина Вашего исключения каким-либо образом связана с делом по удалению Щербулы и коррупцией в верхах городской власти? А.В: Несомненно, это (исключение) имеет прямое отношение к моей деятельности по противодействию коррупции в Керчи. После сессии на заседании фракции мне даже не хотели дать слово. Тем не менее, нигде – ни в Уставе Партии, ни в иных документах не сказано, что кандидатом на пост председателя горсовета нельзя выдвигать членам других партий. Это практика России – взаимодействовать в законодательной деятельности с иными партиями. В конце концов у нас цель одна – правовое государство. А применительно к нашему городу – это принятие таких нормативных актов, которые будут способствовать его развитию без коррупции. Корр: Последует ли Ваша реакция на принятое однопартийцами решение? А.В: Как бы то ни было, и это и последующие безосновательные решения будут мною обжалованы. Если нужно будет, я дойду до Гаранта Конституции. Более того, правоохранительные органы не перестают отслеживать коррупционные связи и поступки, в том числе и по керченским делам. Это касается и нечистых документов некоторых избранников, и принятие решений под давлением с целью исполнить чью-то экономическую волю за счёт жителей города. И я с ними, сотрудниками правоохранительных органов, здесь всецело солидарен. Пока у меня есть поддержка в моей деятельности и в руководстве Крыма и в Москве. По крайней мере, эта поддержка не перестанет быть, пока на кону стоят честь, совесть и борьба с коррупцией.

Напомним, Керченский депутат Андрей Круглов потребовал у первых лиц Крыма отвечать за свои слова. Прокуратура Керчи подтвердила право удалить председателя горсовета в отставку за нарушение закона «О противодействии коррупции».

В Керчи идет суд по обвинению эксглавы Администрации города Сергея Писарева в получении крупной взятки. Лариса Щербула, как свидетель, не явилась на судебное заседание, на котором свидетель в зале суда сообщил, что деньги, которые получил Писарев, предназначались Ларисе Щербуле. Ранее Глава Республики гарантировал явку Щербулы на судебное заседание. На антикоррупционном митинге керчане потребовали отставки Щербулы. Ее подозревают в совершении правонарушения. Сегодня на сессии Щербулу лишили полномочий председателя горсовета по семейным обстоятельствам.