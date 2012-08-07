Четыре дополнительных регулируемых пешеходных перехода появятся на феодосийском участке трассы Симферополь – Керчь в связи с большой интенсивностью движения и для обеспечения безопасности его участников. Об этом Крыминформу сообщили в администрации Феодосии, - передает Керчь.ФМ.

«По результатам обследования определены места с высокой интенсивностью движения транспорта и пешеходов, на которых оборудование регулируемых пешеходных переходов будет способствовать повышению пропускной способности автодороги и повышению уровня безопасности дорожного движения», – сообщили в администрации.

Дополнительные пешеходные переходы будут организованы на участках дороги у пляжа «Санрайз», возле рынка села Береговое, а также на отрезке трассы, пролегающем через территорию поселка Приморский. Предложения по оборудованию пешеходных переходов направлены балансодержателю автодороги, которым является государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым».