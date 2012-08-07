Четыре дополнительных регулируемых пешеходных перехода появятся на феодосийском участке трассы Симферополь – Керчь в связи с большой интенсивностью движения и для обеспечения безопасности его участников. Об этом Крыминформу сообщили в администрации Феодосии, - передает Керчь.ФМ.
«По результатам обследования определены места с высокой интенсивностью движения транспорта и пешеходов, на которых оборудование регулируемых пешеходных переходов будет способствовать повышению пропускной способности автодороги и повышению уровня безопасности дорожного движения», – сообщили в администрации.
Дополнительные пешеходные переходы будут организованы на участках дороги у пляжа «Санрайз», возле рынка села Береговое, а также на отрезке трассы, пролегающем через территорию поселка Приморский. Предложения по оборудованию пешеходных переходов направлены балансодержателю автодороги, которым является государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.