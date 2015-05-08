Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «ФорвардСтрой». На основании представленных прокуратурой доказательств, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 2 ст. 327 (подделка документов) УК РФ.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ
Установлено, что осужденный внес в акты выполненных работ по ремонту кровли Калиновского учебно-воспитательного комплекса недостоверные сведения относительно их объема.
В результате завышения стоимости выполненных работ подрядчику было необоснованно перечислено 24 тыс. рублей.
Виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года, которое применено условно.
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