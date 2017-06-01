В Крыму, с 23 по 25 июня сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическую операцию «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

«Главная цель мероприятий – снижение аварийности ан дорогах, выявление и пресечение фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения», - пишет ведомство.

МВД по Республике Крым напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения санкцией ч.1 ст.12.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 тыс.рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Санкцией ч.1 ст.12.26 за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 тыс.рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Полиция обращает внимание водителей на то, что ни в коем случае нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.

Одними из основных причин ДТП являются несоблюдение водителями скоростного режима и управление транспорт ими средствами водителями в состоянии опьянения.