Двое крымчан – из Сак и Красноперекопска – набрали 100 баллов по итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку. Об этом Крыминформу сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова, - передает Керчь.ФМ.

«Сегодня были обнародованы результаты ЕГЭ по русскому языку. Крымские выпускники, на мой взгляд, справились с испытаниями достаточно успешно. Двое выпускников из городов Саки и Красноперекопск получили по 100 баллов», – написала Гончарова.

Она также отметила, что всего сдачу ЕГЭ выбрали 5 195 выпускников школ в этом году. Из них не справились с задачей только 0,35%.

Напомним, в Крыму выпускник впервые сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов