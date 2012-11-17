Учёный совет Института археологии Российской академии наук (РАН) признал Керчь самым древним городом России. Об этом Крыминформу сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, - передает Керчь.ФМ

«Учёный совет института археологии РАН после доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова признал, что город Пантикапей (современная Керчь) был основан в 610-590 года до н.э. Соответствующая бумага поступила в Восточно-Крымский заповедник и сейчас мы готовим документы в президиум РАН и Правительство России, чтобы эта дата была официально зафиксирована», – сказала Умрихина и добавила, что своим решением учёные подтвердили статус Керчи как самого древнего города России.

Умрихина отметила, что Керчь является не только самым древним российским городом, но и столицей первого на территории страны государства. «Пантикапей был столицей Боспорского царства. Поэтому мы можем говорить о самой древней государственности на территории России», – подчеркнула Умрихина.

До присоединения Крыма с Россией самым древним городом страны считался дагестанский Дербент. В сентябре 2015 года Дербент торжественно отметил 2000-летний юбилей.