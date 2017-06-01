В Керчи, с 13 июня по 15 июля полиция города проводит первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2017».

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Так, в этот период сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств и психотропных веществ растительного происхождения, а также выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Рейды будут проходить на приусадебных участках, территориях садовых кооперативов, местах вероятного произрастания конопли и мака.

Также полицейские проводят разъяснительные беседы с гражданами по недопущению совершения преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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