Крымским владельцам квадрокоптеров не обязательно лично посещать филиал Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ «Аэронавигация Юга» в Ростове-на-Дону для получения разрешения на использование воздушного пространства. Разрешение можно получить дистанционно. Об этом корреспонденту КИА сообщили в «Аэронавигации Юга», - передает Керчь.ФМ

«Если вы будете использовать квадрокоптер, необходимо устанавливать местный режим. Его устанавливает зональный центр, это мы. Можно отправить представление на установление режима и план полёта воздушного судна по электронной почте. Всё это делается дистанционно, ваше присутствие здесь абсолютно не нужно», — сказали в филиале.

Там также отметили, что, прежде всего, перед запуском беспилотного летательного аппарата свои действия необходимо согласовать с Симферопольским РЦ (филиал «Крымаэронавигация» — прим.).

«Необходимо сообщить в каком районе вы будете работать, на какой высоте, у вас могут попросить разрешение от местной администрации. Но имейте в виду, что представление на установление местного режима вы должны отправить не менее, чем за три дня до запуска квадрокоптера, а план полёта — не менее чем за сутки», — добавили в ростовском филиале госкорпорации.

В случае несоблюдения законодательства, грозит ответственность, а нарушителей будут выявлять правоохранители.

«Если это обычная территория, то органы полиции, если приграничная — то ФСБ, если объекты госохраны — то ФСО», — добавили в «Аэронавигации Юга».

Напомним, в Керчи полицейские забрали квадрокоптер у мужчины