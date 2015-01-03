Военкомат Керчи разъяснил изменения в назначении пенсии по утрате кормильца. Теперь надбавка к пенсии по потере кормильца в некоторых случаях увеличилась на 200 процентов. Об этом сообщает военкомат Керчи, - передает Керчь.ФМ.

«Федеральным законом от 1 мая 2017 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 38 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», был изменен порядок пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих и приравненных к ним по пенсионному обеспечению лиц, потерявших двух (или более) кормильцев из числа военнослужащих по причинам указанным в пункте а) «инвалидов вследствие военной травмы – лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей); к инвалидам вследствие военной травмы относятся также бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время их пребывания в плену (при соблюдении условия предусмотренного ч.1 ст.18 настоящего Закона) либо во время пребывания в действующей армии в качестве воспитанников и юнг», статьи 21 Закона Российской Федерации № 4468-1.

Федеральным законом № 95-ФЗ предусмотрено, что указанным членам семей военнослужащих пенсия по случаю потери кормильца назначается в связи со смертью (гибелью) одного кормильца из числа военнослужащих (по выбору этих членов семей), а в связи со смертью (гибелью) каждого другого кормильца из числа военнослужащих к назначенной пенсии по случаю потери кормильца начисляется надбавка в размере 200 процентов расчетного размера пенсии , указанного в части первой статьи 46 Закона Российской Федерации № 4468-1.

Начисление указанной надбавки (надбавок) производится федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), назначившим пенсию по случаю потери кормильца, независимо от последнего места службы умершего (погибшего) кормильца, в связи со смертью (гибелью) начисляется надбавка», - говорится в сообщении.