В Крыму при осуществлении таможенного контроля транспортного средства, прибывшего на территорию Российской Федерации из Украины, сотрудники таможни выявили личные вещи гражданина Украины в количестве 500 килограммов. По словам мужчины, он перевозил вещи в связи с переездом на постоянное место жительство в Крым.

Однако в ходе изучения всех предоставленных документов установлено, что гражданин Украины не имеет права на перемещение такого количества товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба крымской таможни, - передает Керчь.ФМ

Сотрудник Красноперекопского таможенного поста принял решение о возврате транспортного средства на территорию сопредельного государства.

Как пишет ведомства, гражданин Украины обратился к сотруднику таможни и предложил решить вопрос за «благодарность». На данное предложение сотрудник уведомил, что дача взятки должностному лицу уголовно – наказуемое преступление.

«После подобного «предложения» должностное лицо таможни действовало в соответствии с установленным порядком уведомления о подобных фактах.В процессе оформления документов на возврат транспортного средства, не смотря на предупреждения со стороны должностного лица таможни, гражданин лично вложил в свой паспорт гражданина Украины денежные средства в размере 100 долларов США, со словами: «Это – благодарность от души»», - написали в пресс-службе.

Попытку подкупа должного лица таможенного органа задокументировали сотрудники отдела по противодействию коррупции Крымской таможни.

Так, 16 июня ОМВД России по городу Армянску, по материалам отдела по противодействия коррупции Крымской таможни, в отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

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