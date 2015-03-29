Исследователи выяснили, в каких регионах России больше всего одиноких мужчин, которые ищут любовь на сайте знакомств. Об этом Новости Крыма сообщили специалисты развлекательной социальной сети «Фотострана», которые провели исследование, - передает Керчь.ФМ.

В составленном рейтинге на первом месте по процентному соотношению населения к числу зарегистрированных на сайте знакомств одиноких мужчин — город Санкт-Петербург. Более 8% мужчин, проживающих в Петербурге, регулярно ищут любовь в сети. Второе место занял Крым (7,34% мужчин), третье — Липецкая область (7,16%). С небольшим отставанием от лидеров, четвертое место в рейтинге заняла Москва — 6,58% москвичей мужского пола пользуются сайтами знакомств.

ТОП областей с самыми одинокими мужчинами распределился следующим образом: Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Ярославская область, Псковская область, Краснодарский край и Камчатский край.