Депутат Керченского горсовета Андрей Круглов обратился к Главе республики Сергею Аксенову с жалобой на исключение его из членов партии Единая Россия. Свое обращение Круглов разместил на своей странице в соцсети, - передает Керчь.ФМ.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о моем восстановлении в рядах партии «Единая Россия», так как виновным себя в нарушении Устава партии не считаю. Расцениваю свое исключение, как факт мести, а также желания показать остальным депутатам, которые солидарны со мной, что член партии не имеет права ни на какое иное мнение, кроме мнения партии, даже в конкретных вопросах борьбы с коррупцией и т.д. Такая позиция вредна и не должна иметь места в жизни российского Крыма. Более того, она в корне противоречит Конституции РФ, другим законодательным международным актам, определяющим права и свободы граждан», - написано в обращении депутата.

Напомним, депутата Круглова исключили из партии ЕР. Свое исключение он связывает непосредственно с его однозначной позицией в борьбе с коррупцией в городе.Председателя горсовета Керчи Ларису Щербулу подозревают в совершении правонарушения.

После скандала Щербула подала в отставку по собственному желанию.