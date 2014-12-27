В редакцию сайта Керчь.ФМ обратился постоянный читатель с жалобой на один из супермаркетов в центре города. Мужчина сообщил, что «Крымхлеб» привез в магазин хлеб, а сотрудники супермаркета вместо того, чтобы его занести в помещение поставили на козырек подвала, который находится в 15 см от дороги. В это время работники принимали упакованные торты, которые заносили в помещение.

«Вот стоит себе этот хлеб, не накрытый ничем, рядом фуру они же разгружают. Пыль летит. Рядом чья-то машина стоит. Отмечу, что еще рядом с магазином примерно в 5-ти метрах находятся мусорные баки, от которых летит грязь и пыль. Сотрудники магазина разводят антисанитарию, а мы потом с вами керчане покупаем этот хлеб не зная, как с ним обращаются», - рассказал керчанин.

Напомним, в Керчи хлеб перевозят на грязном полу салона машины