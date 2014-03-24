В крепости Керчь отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России продолжает работу по разминированию территории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны.

На данный момент сотрудники отряда Центра «Лидер» уже обследовали 2,6 га и обнаружили 161 взрывоопасный предмет времен ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

«Работа начинается ранним утром, пока нет утомительной жары. После обеда и времени на отдых личный состав приводит в порядок оборудование, используемое в работе», - пишет ведомство.

По сообщению пресс-службы, профессионалам приходиться работать в довольно сложных условиях: на склонах, поросших растительностью, отвесных скалах и даже в тесных штольнях, разбор которых весьма кропотливая и сложная работа.

«Боеприпасы здесь буквально под ногами, а своды могут обрушиться в любой момент. Именно такую штольню, наполненную снарядами вперемешку с землёй и битыми камнями, сейчас разбирают специалисты «Лидера». Количество находок увеличивается с каждым днём, а ведь исследована лишь 5 из 30 куб .м. завала».

Спасатели МЧС России предполагают, что во время войны здесь был склад авиационных бомб, своды которого обрушились и он был законсервирован. Но точной информации о состоянии этого объекта, как и сотен других на территории крепости, просто нет.

Напомним, в крепости Керчь за неделю спасатели нашли 40 взрывоопасных предметов