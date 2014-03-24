В крепости Керчь отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России продолжает работу по разминированию территории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны.
На данный момент сотрудники отряда Центра «Лидер» уже обследовали 2,6 га и обнаружили 161 взрывоопасный предмет времен ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
По сообщению пресс-службы, профессионалам приходиться работать в довольно сложных условиях: на склонах, поросших растительностью, отвесных скалах и даже в тесных штольнях, разбор которых весьма кропотливая и сложная работа.
Спасатели МЧС России предполагают, что во время войны здесь был склад авиационных бомб, своды которого обрушились и он был законсервирован. Но точной информации о состоянии этого объекта, как и сотен других на территории крепости, просто нет.
Напомним, в крепости Керчь за неделю спасатели нашли 40 взрывоопасных предметов
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