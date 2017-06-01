Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

По версии следствия, обвиняемый набросился с отверткой на одного из полицейских, прибывших в связи с жалобами на его пьяное дебоширство.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд.