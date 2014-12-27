Глава администрации города Сергей Бороздин провел выездное совещание на городском пляже. В нем приняли участие сотрудники отдела по вопросам рекреационной деятельности, директор муниципального предприятия «КП Аршинцево».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - - передает Керчь.ФМ

Как рассказала директор МУП «КП Аршинцево» Ольга Москаленко, уборка побережья в районе Аршинцевской косы и поселка Героевское, тех участков, которые не отданы в пользование под благоустройство пляжей, производится регулярно - через день. Все выполняется согласно с установленным графиком.

«Работы много. Думали, наведем порядок после зимы к летнему сезону и будем только поддерживать чистоту на территориях, но, к сожалению, культура многих отдыхающих оставляет желать лучшего: мы вывозим большое количество мусора, который стихийно разбросан по прибрежным зонам», - отметила Ольга Москаленко. Участники совещания осмотрели также пляж в поселке Героевское.

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