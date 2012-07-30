В Госсовете Крыма решают, каким должно быть наказание за неправильное содержание домашних животных и отказ от регистрации питомцев. Соответствующие поправки внесут в закон Республики «Об административных правонарушениях». Об этом РИА Крым сообщил председатель Комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов, - передает Керчь.ФМ
Кроме того, законодатели работают над правилами лицензирования и коммерческого разведения домашних животных.
Пока меру наказания и сроки ее применения в Госсовете не определили. По словам Трофимова, в настоящий момент депутаты дорабатывают подзаконные акты к закону «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в РК».
Они касаются условий содержания и получения лицензии на коммерческое разведение домашних животных.
«В работе еще находится два документа, которые будут регламентировать, во-первых, перечень пород собак, которые требуют особых условий содержания и порядок обращения с ними. И, кроме этого, правила коммерческого разведения домашних животных, условия и порядок получения лицензии на коммерческое разведение домашних животных», — уточнил он.
К административной ответственности, по словам парламентария, крымчан будут привлекать уже через полгода. А кардинальные изменения в части защиты животных, по его прогнозам, произойдут в Крыму максимум через полтора года.
«Кардинальное изменение ситуации мы почувствуем через год-полтора, поскольку через полгода будет предусмотрена административная ответственность и позволит полноценно уже спрашивать и с наших коллег, которые задействованы в сфере ветеринарии, каким образом реализуется положение этого закона. Этот закон мы поставим в план мониторинга на следующий год и отработаем все вопросы, которые связаны с его полноценным функционированием», — подытожил Трофимов.
Напомним, в Керчи планируют стерилизовать 588 бездомных животных, а убить - 147. В Керчи еще не подписали контракт с организацией, которая будет отлавливать животных.
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