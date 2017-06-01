В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница с жалобой на сухие деревья в Комсомольском парке. Керчанка рассказала, что недавно после сильного ветра у дерева отломалась ветка и перегородила дорогу. При этом, ветку никто не убирает.

«В Комсомольском парке очень много сухих веток на деревьях и даже полностью сухие деревья. А после непродолжительного усиленного ветра вообще отломилась зеленая ветка и перегородила дорогу. Все это о том, что ухода за территорией парка нет никакого. А ведь там отдыхают и взрослые и дети. До беды не далеко», - написала читательница.

Напомним, в эту субботу дерево упало на дорогу во дворе, а также на машину