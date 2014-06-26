В Ленинском районе, 25 июня вечером, потерялась 6-летняя девочка. Как оказалось, семья с тремя малолетними детьми пришли отдохнуть в кафе в Щелкино. Пока родители отвлеклись, одна из девочек ушла. Самостоятельные поиски ребенка, предпринятые родными, результата не дали и они обратились в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

По тревоге подняли личный состав ОМВД России по Ленинскому район. Они проверяли все подъезды, близлежащие места отдыха, лесонасождения и берег моря. Поисковые работы длились около 2 часов.

В результате пропавшую девочку нашли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Ребенок самостоятельно дошел до пансионата, в котором остановилась семья, расположенного в 3 км от того места, где потерялся.

К счастью никаких противоправных действий и преступлений за время нахождения без сопровождения взрослых в отношении девочки не совершалось.

В отношении матери ребенка полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей».