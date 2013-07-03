В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница, которая рассказала, что сегодня, 27 июня днем, на остановке АТС припарковалась машина, за рулем которой находился парень в военной форме.

«Нарушают стоянки автотранспорта даже военные. 27.06.17г. в 15.30 ч. прямо на остановке АТС стоит легковой автомобиль. За рулем военный, возможно солдатик ( который просто подчиняется своему начальнику) .«Один за одним едут троллейбусы, дальше Нефаз. На остановке негде остановиться пассажирскому транспорту. Из магазина выходит человек в военном и направляется к легковушке. На замечание, что нельзя здесь стоять, он ответил: " Закрой рот" . Мужчина рядом проходил и возмутился: «военным все можно». Вот такая культура у военных, очень надеюсь, не у всех. Мало того, что нарушают правила, да еще и хамят», - написала керчанка.