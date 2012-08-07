В Керчи глава администрации города Сергей Бороздин встретился с жителями улицы Айвазовского. Жильцы домов №19,31, а также близлежащих домов рассказали о беспокоящих их коммунальных проблемах. Это и открытые люки, аварийные сухие деревья, текущие кровли, асфальтировка центральной дороги по этой улице, ремонт подъездов и др.

Об этом Бороздин сообщил на своей странице в соцсети, - передает Керчь.ФМ

По его словам, на встрече присутствовали службы жизнеобеспечения города и управляющие компании.

«Так, на следующей неделе будут восстановлены канализационные колодцы и накрыты люки. «ЖилсервисКерчь» приступит к плановому текущему ремонту кровли. Специалисты УЖКХ обследуют деревья на аварийность и примут соответствующие меры», - написал он.

Фото: пресс-служба