Ситуацию с обеспечением водой населения и предприятий Крыма осложняют устаревшее оборудование и несанкционированное бурение скважин. Об этом Крыминформу сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, - передает Керчь.ФМ.

«Подземные воды являются альтернативным источником водоснабжения Крыма. Однако отсутствие достоверных сведений о состоянии запасов формирует угрозу принятия невыверенных решений по их добыче. Кроме того, имеющийся дефицит приводит к массовому несанкционированному бурению скважин. Это истощает запасы водных ресурсов, снижает уровень воды в колодцах и ее качество», – пояснил он.

В Крыму сейчас используют оборудование и водоочистные сооружения ещё времён Советского Союза, что создаёт предпосылки осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, добавил Патрушев.

«Значительная часть гидротехнических сооружений эксплуатируется более 30 лет, что создаёт риски аварий», – заметил секретарь Совбеза.

В связи с этим необходимо оптимизировать потребление воды и использовать альтернативные варианты, например, опреснение морской воды, подытожил Патрушев. Он также призвал обеспечить защиту водных объектов от несанкционированного проникновения и усилить контроль за соблюдением норм водного законодательства в принципе.

Ранее сообщалось, что Питерский водоканал поможет Крыму в решении проблем водоснабжения. Чехи хотят помочь Крыму с водоснабжением, - минприроды Крыма.