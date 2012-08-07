Ситуацию с обеспечением водой населения и предприятий Крыма осложняют устаревшее оборудование и несанкционированное бурение скважин. Об этом Крыминформу сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, - передает Керчь.ФМ.
В Крыму сейчас используют оборудование и водоочистные сооружения ещё времён Советского Союза, что создаёт предпосылки осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, добавил Патрушев.
В связи с этим необходимо оптимизировать потребление воды и использовать альтернативные варианты, например, опреснение морской воды, подытожил Патрушев. Он также призвал обеспечить защиту водных объектов от несанкционированного проникновения и усилить контроль за соблюдением норм водного законодательства в принципе.
Ранее сообщалось, что Питерский водоканал поможет Крыму в решении проблем водоснабжения. Чехи хотят помочь Крыму с водоснабжением, - минприроды Крыма.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.