В Керчи, на этих выходных, 24 и 25 июня, на городском пляже прошел рок-фестиваль «Боспорские врата». Читатели сайта Керчь.ФМ прислали немного фотографий с этого мероприятия.
Напомним, в Керчи состоялось открытие рок-фестиваля «Боспорские врата»
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В Керчи, на этих выходных, 24 и 25 июня, на городском пляже прошел рок-фестиваль «Боспорские врата». Читатели сайта Керчь.ФМ прислали немного фотографий с этого мероприятия.
Напомним, в Керчи состоялось открытие рок-фестиваля «Боспорские врата»