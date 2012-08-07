Требования Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры по устранению нарушений закона путем демонтажа бутиков вдоль речки Мелек-Чесме администрацией города Керчи не могут быть удовлетворены. Такое решение приняла администрация города 13 июня после рассмотрения представления Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры. Соответствующее сообщение разместила Администрация, - передает Керчь.ФМ.

«Согласно решения 13 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 29.12.2014 года №175-1/14 “О вопросах правопреемства” правопреемником в отношении договорных обязательств, заключенных органами местного самоуправления, действовавшими на территории Республики Крым на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов выступает администрация города Керчи – по договорам, предметом которых является переход права собственности, права пользования имуществом. Таким образом, у администрации города Керчи фактически сложились определенные гражданско - правовые отношения по пользованию земельными участками.

Пункт 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что гражданские права и обязанности возникают, в том числе из актов государственных органов и органов местного самоуправления.

Кроме того, основанием для заключения договоров личных срочных сервитутов являлось принятие органом местного самоуправления соответствующего решения.

В соответствии со ст. 48 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» администрация не в праве отменять муниципальные правовые акты, на основании которых уже возникли гражданские правовые отношения, в результате чего могут быть нарушены права и законные интересы субъекта хозяйствования в сфере предпринимательской деятельности.

Также законодательством устанавливаются исключительные основания для расторжения договора, которые предусмотрены ст. ст. 450, 451, 452 главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, где расторжение договора может инициировать только одна из сторон договора и при наличии оснований, предусмотренных законом или договором.

Из указанных норм права следует, что расторжение договора возможно исключительно по требованию одной из сторон или в судебном порядке, расторжение договора в административном порядке не допускается.

Учитывая вышеизложенное, требования Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры были отклонены», - говорится в сообщении.

Напомним, природоохранная прокуратура нашла нарушения в размещении бутиков вдоль речки и требовала их сноса.