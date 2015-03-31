В Керчи, 22 июня, прошел рейд рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, - передает Керчь.ФМ

В результате, сотрудники налоговой службы, ветеринарной инспекции составили 2 протокола об административных правонарушениях на граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных для этих целей местах.

По сообщению ведомства, на постоянной основе проводится разъяснительная работа с гражданами, реализующими свой товар в неустановленных местах, об ответственности, предусмотренной ст. 6.1. Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым», предлагается покинуть территорию, не установленную для торговли и перейти на территорию рынка.

Напомним, в Керчи штрафуют стихийщиков