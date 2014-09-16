Руководство Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника намерено привлечь к суду недропользователей за добычу песка без историко-археологической экспертизы на территории Чегене-Салынского месторождения, расположенного возле античного поселения Артезиан. Об этом Крыминформу сообщила директор заповедника Татьяна Умрихина, - передает Керчь.ФМ

По её словам, заповедник добился проведения историко-археологической экспертизы, а добыча песка до её проведения была незаконной.

«Мы добились буквально огнём и мечом того, что проведён заказ на историко-археологическую экспертизу и на работу археологов, идущих впереди добытчиков песка. И поэтому сейчас под открытый лист главы артезианской археологической экспедиции Николая Винокурова будут вестись работы двумя экспедициями на северо-западе и на северо-востоке, – рассказала Умрихина. – Что же касается предыдущего раскопа, то он выполнен с нарушением всех возможных законов».

Она также заявила, что заповедник планирует привлечь к ответственности в суде виновных в добыче песка до проведения историко-археологической экспертизы.

«Во-первых, никто не получал открытый лист, что уже нарушение закона, и второе, историко-археологическая экспертиза так и не была выполнена, а без неё нельзя было добывать песок, тем не менее добыча шла. И за этот огромный раскоп кто-то должен ответить. И мы считаем, что добытчики должны ответить по закону в суде», – заявила Умрихина.

По ее словам, в музей-заповедник уже поступают от юристов с материка предложения о составлении исков в суд.

«Нам поступили предложения о подаче в суд от серьёзных российских юристов, и мы думаем над этим вопросом», – добавила она.

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